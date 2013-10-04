马来西亚期市：棕榈油期货收高，投资者静候库存报告

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透吉隆坡10月4日 - 马来西亚棕榈油期货周五收高，受益于海外市场豆油价格的上涨，不过因投资者正静候业内库存和产出的报告，交投还是低迷。
市场人士和业内分析师预期，马来西亚9月和10月棕榈油产出将大幅增加。
马来西亚棕榈油局(MPOB)公布，至8月底棕榈油库存为167万吨。9月底的库存，出口和产出数据将定于10月10日公布。
“今日棕榈油走高因上日豆油价格的上涨带动，”一交易商说道。
“不过市场正静候有关棕榈油库存的进一步讯息。若没有任何新的指因，市场将限于区间波动。”该交易商补充道。
12月棕榈油合约 收高0.65%，报每吨 2,317马币，扩大稍早的涨幅。
价格在尾盘曾跌至低点2,282马币，为9月27日以来最低，周线的价格几无变动。
总成交量报21,303口，低于均量35,000。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。