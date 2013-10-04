马来西亚期市：棕榈油期货收高，投资者静候库存报告

路透吉隆坡10月4日 - 马来西亚棕榈油期货周五收高，受益于海外市场豆油价格的上涨，不过因投资者正静候业内库存和产出的报告，交投还是低迷。

市场人士和业内分析师预期，马来西亚9月和10月棕榈油产出将大幅增加。

马来西亚棕榈油局(MPOB)公布，至8月底棕榈油库存为167万吨。9月底的库存，出口和产出数据将定于10月10日公布。

“今日棕榈油走高因上日豆油价格的上涨带动，”一交易商说道。

“不过市场正静候有关棕榈油库存的进一步讯息。若没有任何新的指因，市场将限于区间波动。”该交易商补充道。

12月棕榈油合约 收高0.65%，报每吨 2,317马币，扩大稍早的涨幅。

价格在尾盘曾跌至低点2,282马币，为9月27日以来最低，周线的价格几无变动。

总成交量报21,303口，低于均量35,000。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)