国际油市：亚洲高硫柴油现货升水上涨，需求增加带来支撑

路透新加坡10月4日 - 亚洲高硫柴油现货升水周五升至近三个月高点，因非洲，斯里兰卡和印尼的现货需求带来支撑。

据路透数据，含硫0.25%的柴油现货升水涨0.18美元至较新加坡报价每桶高出1美元，为7月9日来最高，当时报每桶1.02美元。

业内消息人士称，印尼的Pertamina又要寻购130万桶的高硫柴油，船期定在10月下半月，因Balongan炼厂的原油蒸馏装置计划在10月中例行维护。

一消息人士称，该公司目前迄今在现货市场已采购约100万桶柴油。这样的现货买需尚不多见，除非是国内炼厂维护或者因季节性因素涌现买需。

台湾中油公司售出多达10万桶含硫1%的柴油，船期定在11月，较新加坡报价每桶贴水0.8至1美元。

新加坡现货市场，航煤成交了一笔，柴油没有成交。

维多卖出100,000桶航煤，船期定在10月19-23日，较新加坡10月17-23日的均价每桶升水0.70美元。(完)

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