国际油市：亚洲高硫柴油现货升水上涨，需求增加带来支撑

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透新加坡10月4日 - 亚洲高硫柴油现货升水周五升至近三个月高点，因非洲，斯里兰卡和印尼的现货需求带来支撑。
据路透数据，含硫0.25%的柴油现货升水涨0.18美元至较新加坡报价每桶高出1美元，为7月9日来最高，当时报每桶1.02美元。
业内消息人士称，印尼的Pertamina又要寻购130万桶的高硫柴油，船期定在10月下半月，因Balongan炼厂的原油蒸馏装置计划在10月中例行维护。
一消息人士称，该公司目前迄今在现货市场已采购约100万桶柴油。这样的现货买需尚不多见，除非是国内炼厂维护或者因季节性因素涌现买需。
台湾中油公司售出多达10万桶含硫1%的柴油，船期定在11月，较新加坡报价每桶贴水0.8至1美元。
新加坡现货市场，航煤成交了一笔，柴油没有成交。
维多卖出100,000桶航煤，船期定在10月19-23日，较新加坡10月17-23日的均价每桶升水0.70美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。