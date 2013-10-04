国际油市：亚洲燃料油10月成交量激增，多头人气蔓延

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透新加坡10月4日 - 亚洲燃料油一周成交量在周五时超过100万吨大关，直达114.1万吨，创下6月迄今交易量最为旺盛的一周。
其中2万吨是180cst级别的燃料油，余下的112.1万吨是380cst级别的燃料油。
相比之下，上个月成交量约在44万吨。
自10月初以来，交投活动升温，因来自西方的套利船货减少引发多头人气。
180cst和380cst燃料油现货价差亦攀升到月初迄今高位。
380cst燃料油现货价差报每吨8.67美元，为2012年2月10日迄今最高；180cst燃料油现货价差在逾三个月高位每吨6.50美元。
“市场预期10月抵达的船货将会减少，而一些10月底本应到达的船货延期到了11月。”一位驻新加坡的燃料油交易员称。
交易消息人士称，西方燃料油市场10月份供给亦收紧，因数家炼厂维护。
市场关注点转向当前强劲的市场是否能在11月延续势头。周四380cst燃料油10月/11月互换价差大涨至20个月高位。
Gunvor向嘉能可售出2万吨380cst燃料油，价格为每吨621美元，船期为10月19-23日。
联合石化向嘉能可卖出三艘2万吨380-cst船货，船期为10月19-23日，每吨较新加坡现货报价升水4美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
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