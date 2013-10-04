国际油市：亚洲燃料油10月成交量激增，多头人气蔓延

路透新加坡10月4日 - 亚洲燃料油一周成交量在周五时超过100万吨大关，直达114.1万吨，创下6月迄今交易量最为旺盛的一周。

其中2万吨是180cst级别的燃料油，余下的112.1万吨是380cst级别的燃料油。

相比之下，上个月成交量约在44万吨。

自10月初以来，交投活动升温，因来自西方的套利船货减少引发多头人气。

180cst和380cst燃料油现货价差亦攀升到月初迄今高位。

380cst燃料油现货价差报每吨8.67美元，为2012年2月10日迄今最高；180cst燃料油现货价差在逾三个月高位每吨6.50美元。

“市场预期10月抵达的船货将会减少，而一些10月底本应到达的船货延期到了11月。”一位驻新加坡的燃料油交易员称。

交易消息人士称，西方燃料油市场10月份供给亦收紧，因数家炼厂维护。

市场关注点转向当前强劲的市场是否能在11月延续势头。周四380cst燃料油10月/11月互换价差大涨至20个月高位。

Gunvor向嘉能可售出2万吨380cst燃料油，价格为每吨621美元，船期为10月19-23日。

联合石化向嘉能可卖出三艘2万吨380-cst船货，船期为10月19-23日，每吨较新加坡现货报价升水4美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻