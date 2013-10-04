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市场报道 | 2013年 10月 4日 星期五 21:42 BJT

美国热股：Adobe Systems部分软件源代码遭黑客光顾，盘初微幅走低

路透10月4日 - Adobe Systems 周四表示，黑客侵入了部分畅销软件的源代码和数百万客户的数据。Adobe称，电子文档工具Adobe Acrobat、ColdFusion和ColdFusion Builder的源代码均遭盗窃。

Adobe Systems周五盘初微跌0.69%，报50.53美元。(完)

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