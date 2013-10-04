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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 21:43 BJT

美国热股：晶科能源下跌超过2%，之前称将向一英国太阳能电厂提供电池板

路透10月4日 - 中国太阳能电池板制造商晶科能源控股有限公司 表示，将向位于英国的太阳能电厂Lightsource Renewable Energy供应18.5兆瓦的电池板。

晶科能源周五盘初下挫2.35%，报23.26美元。(完)

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