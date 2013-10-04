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市场报道 | 2013年 10月 4日 星期五 21:40 BJT

美国热股：铁路巨头Union Pacific公布悲观财测，股价盘初小跌

路透10月4日 - 美国最大的铁路运营商Union Pacific 预计第三季获利将低于分析师预期，因温和夏季天气和科罗拉多洪水给煤炭运输造成冲击。

Union Pacific周五盘初小幅下跌0.70%，报154.32美元。(完)

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