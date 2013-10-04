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市场报道 | 2013年 10月 4日 星期五 21:50 BJT

美国热股：XYRATEX大跌超过6%，公司称第四季业绩或大幅低于预期

路透10月4日 - 网络和存储设备制造商XYRATEX 周四预计第四季业绩料远不及预估，称有500万美元营收从当前季度划归到了第三季。

XYRATEX周五盘初重挫6.27%，报11.25美元。(完)

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