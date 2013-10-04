美国热股：XYRATEX大跌超过6%，公司称第四季业绩或大幅低于预期

《全球重要经济事件一览表》--4月3日-4月10日

美国弗吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Washington & Lee University发表演讲，主题为“从‘真实票据’到‘太大而不能倒’：帕克威利斯(H. Parker Willis)和美联储的首个百年”。(2100)