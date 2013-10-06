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亚洲 | 2013年 10月 6日 星期日 11:24 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月4日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收   
 盘价：                                                    
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           90.48     +4.07     +4.71   4165480
 搜狐                           86.70     +4.12     +4.99   2151569
 网易                           72.59     +0.08     +0.11    744933
 百度                          159.00     +1.92     +1.22   2598132
 亚信科技                       11.51     +0.01     +0.09    191752
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   17.68     -0.02     -0.11   1218365
 联电                            2.11     -0.02     -0.94     70354
 日月光                          4.91     -0.01     -0.20    126242
 硅品精密                        6.05     +0.01     +0.17    325703
 和信超媒体                      0.96     -0.01     -1.02      8909
 友达                            3.52     -0.10     -2.76    233600
 中华电信                       31.73     +0.08     +0.25     58258
 台湾国际航电                   47.13     +0.07     +0.14   1328288
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       54.95     -0.22     -0.40    184368
 中国联通                       17.07     +0.08     +0.47    211339
 中国电信                       52.61     +0.08     +0.15      9812
 中芯国际                        3.72     +0.12     +3.33     60164
 电讯盈科                        4.44     +0.04     +0.91      2198
 (完)
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