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亚洲 | 2013年 10月 6日 星期日 13:04 BJT

更新版-《全球汇市》美元从八个月低位回升，但政府关门且迫近举债上限限制涨幅

今日      上日      当日    今年以来   2012年
                              收市价    收市价    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3557    1.3617     -0.44     +2.75    1.3194
 美元/日圆                      97.46     97.24     +0.23    +12.36     86.74
 欧元/日圆                     132.12    132.39     -0.20    +15.44    114.45
 美元/瑞郎                     0.9071    0.8989     +0.91     -0.92    0.9155
 英镑/美元                     1.6008    1.6153     -0.90     -1.50    1.6251
 美元/加元                     1.0294    1.0332     -0.37     +3.76    0.9921
 澳元/美元                     0.9431    0.9393     +0.40     -9.26    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2295    1.2246     +0.40     +1.82    1.2075
 欧元/英镑                     0.8465    0.8423     +0.50     +4.33    0.8114
 新西兰元/美                   0.8314    0.8288     +0.31     +0.37    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.9689    5.9531     +0.27     +7.30    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   8.0947    8.1063     -0.14    +10.28    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.4258    6.3458     +1.26     -1.12    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.7106    8.6402     +0.81     +1.55    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
   (完)
        
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    (编译 利棣儿；审校 母红)
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