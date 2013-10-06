更新版-《全球汇市》美元从八个月低位回升，但政府关门且迫近举债上限限制涨幅

纽约期市：ICE可可期货下跌，因技术因素和供应充足
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3557 1.3617 -0.44 +2.75 1.3194 美元/日圆 97.46 97.24 +0.23 +12.36 86.74 欧元/日圆 132.12 132.39 -0.20 +15.44 114.45 美元/瑞郎 0.9071 0.8989 +0.91 -0.92 0.9155 英镑/美元 1.6008 1.6153 -0.90 -1.50 1.6251 美元/加元 1.0294 1.0332 -0.37 +3.76 0.9921 澳元/美元 0.9431 0.9393 +0.40 -9.26 1.0393 欧元/瑞郎 1.2295 1.2246 +0.40 +1.82 1.2075 欧元/英镑 0.8465 0.8423 +0.50 +4.33 0.8114 新西兰元/美 0.8314 0.8288 +0.31 +0.37 0.8283 元 美元/挪威克 5.9689 5.9531 +0.27 +7.30 5.5630 朗 欧元/挪威克 8.0947 8.1063 -0.14 +10.28 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.4258 6.3458 +1.26 -1.12 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.7106 8.6402 +0.81 +1.55 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
* 避险需求推高金价，因美国对叙利亚空军基地发射导弹 * 如金价收于200日移动均线之上，将进一步上涨-分析师 * 金价连续第四周上涨 路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数 据削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨 幅，因美元上涨和避险需求减弱。 3月美国雇主新增就业岗位为10个月来最少，提振金价，因黄金在低 利率环境下对投资者具有吸引力。 1844 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,253.71美元，盘中触及 11月10日以来最高的1,270.46美元，将录得连续第四周周线上升。美国期 金 收升0.3%，报每盎司1,257.30美元。 投资者寻求避险也支撑金价，此前美国对叙利亚的一个空军基地发射 了巡航导弹，导致美国与俄罗斯和伊朗的紧张关系升级。 但盘中稍晚，避险需求消退，美元指数 升至三周高位。 从技术面角度看，金价前日未能突破200日移动均线，但今日盘中涨 穿该
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