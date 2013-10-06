《全球主要央行会议预告》--2013年10-12月

纽约期市：ICE可可期货下跌，因技术因素和供应充足
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
以下为全球主要央行在2013年10-12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
10月29日至30日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
10月30日－美联储FOMC宣布利率决定。
12月17日至18日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月18日－美联储FOMC宣布利率决定。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
10月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月 7日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月21日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月 5日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月18日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月19日)。
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英国央行
10月 9日－货币政策会议(至10月10日)。
10月10日－公布利率决定。
11月 6日－货币政策会议(至11月7日)。
11月 7日－公布利率决定。
12月 4日－货币政策会议(至12月5日)。
12月 5日－公布利率决定。
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加拿大央行
10月23日－公布指标利率决定和货币政策报告。
12月 4日－公布指标利率决定。
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瑞士央行
12月12日－货币政策评估。
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澳洲央行
11月 5日－召开利率会议。
12月 3日－召开利率会议。
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新西兰央行
10月31日－公布指标利率。
12月12日－公布货币政策声明和指标利率。
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瑞典央行
10月23日－召开货币政策会议(至10月24日)。
10月24日－公布利率决定。
12月16日－召开货币政策会议(至12月17日)。
12月17日－公布利率决定。
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挪威央行
10月24日－货币政策会议。
12月 5日－货币政策会议。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期将在开会前前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 蔡美珍)
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* 避险需求推高金价，因美国对叙利亚空军基地发射导弹 * 如金价收于200日移动均线之上，将进一步上涨-分析师 * 金价连续第四周上涨 路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数 据削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨 幅，因美元上涨和避险需求减弱。 3月美国雇主新增就业岗位为10个月来最少，提振金价，因黄金在低 利率环境下对投资者具有吸引力。 1844 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,253.71美元，盘中触及 11月10日以来最高的1,270.46美元，将录得连续第四周周线上升。美国期 金 收升0.3%，报每盎司1,257.30美元。 投资者寻求避险也支撑金价，此前美国对叙利亚的一个空军基地发射 了巡航导弹，导致美国与俄罗斯和伊朗的紧张关系升级。 但盘中稍晚，避险需求消退，美元指数 升至三周高位。 从技术面角度看，金价前日未能突破200日移动均线，但今日盘中涨 穿该
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