《全球主要央行会议预告》--2013年10-12月

全球金市：金价升至五个月高位，但美元走高限制涨幅

* 避险需求推高金价，因美国对叙利亚空军基地发射导弹 * 如金价收于200日移动均线之上，将进一步上涨-分析师 * 金价连续第四周上涨 路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数 据削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨 幅，因美元上涨和避险需求减弱。 3月美国雇主新增就业岗位为10个月来最少，提振金价，因黄金在低 利率环境下对投资者具有吸引力。 1844 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,253.71美元，盘中触及 11月10日以来最高的1,270.46美元，将录得连续第四周周线上升。美国期 金 收升0.3%，报每盎司1,257.30美元。 投资者寻求避险也支撑金价，此前美国对叙利亚的一个空军基地发射 了巡航导弹，导致美国与俄罗斯和伊朗的紧张关系升级。 但盘中稍晚，避险需求消退，美元指数 升至三周高位。 从技术面角度看，金价前日未能突破200日移动均线，但今日盘中涨 穿该