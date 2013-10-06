《独家新闻》Avaya上市不顺，东家今年曾与甲骨文洽谈出售--消息

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透旧金山/纽约10月4日 - 三名知情人士本周指出，电讯设备公司Avaya的私募股权公司东家，今年稍早曾企图出售Avaya，而非安排公开上市，而且曾与甲骨文 洽谈。
私募股权公司Silver Lake及TPG Capital在2007年以84亿美元将Avaya私有化。消息人士指出，两家公司在2013年上半年与甲骨文讨论交易，但过去几个月谈判无疾而终。
Avaya曾在2011年申请首次公开上市(IPO)，尽管市场情况十分有利，但最后并未启动IPO，因担忧公司成长前景可能难以说服潜在投资者。
企图出售Avaya一事，凸显出私募股权公司欲退出投资的难度。Avaya的电话会议系统及网络设备，遭遇思科 及ShoreTel Inc 等对手的激烈竞争。
两名消息人士表示，虽然Avaya期望能够重振成长性，以利2014年IPO，但私募股权公司要吸引股市投资人买进Avaya将有一番苦战。
Avaya和甲骨文未对置评请求作出回复，Silver Lake和TPG拒绝置评。(完) (编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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