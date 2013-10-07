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货币新闻 | 2013年 10月 7日 星期一 13:12 BJT

日本数据：8月同时指标较前月下滑0.1点，领先指标下滑1.4点--内阁府

路透东京10月7日 - 日本内阁府周一公布，日本8月同时指标初值较前月下滑0.1点，为经济成长或在放缓的迹象。

日本8月领先指标较前月下滑1.4点。

政府维持对同时指标的评估不变，称同时指标显示经济正在改善。(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
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