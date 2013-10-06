澳新经济指标预测--10月7日-10月14日****

纽约期市：ICE可可期货下跌，因技术因素和供应充足
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 10月7日当周 10月7日(一) 暂无重要数据 10月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲NAB企业现况指数 9月 -- 负6.0 澳洲NAB企业信心指数 -- 正6 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 9月 -- -3.2% 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) -- -2.0% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 -- +0.8% 新西兰电子卡零售销售(较上年同期) -- +6.4% 10月9-14日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 新西兰REINZ房价指数(较前月) 9月 -- +2.1% REINZ房价指数(较上年同期) -- +9.5% 10月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲就业人口(万人) 9月 增加1.5 减少1.08 全职就业人口(人) -- 减少2,600 就业参与率 65.0% 65.0% 失业率 5.8% 5.8% 2145 新西兰食品价格指数(较前月) 9月 -- -0.5% 10月11日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0200 新西兰公债外资持有比例 9月 -- 65.8% 10月14日当周 10月14日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲房屋融资(较前月) 8月 -- +2.4% 投资性房屋融资 -- +2.9% (完)
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
* 避险需求推高金价，因美国对叙利亚空军基地发射导弹 * 如金价收于200日移动均线之上，将进一步上涨-分析师 * 金价连续第四周上涨 路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数 据削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨 幅，因美元上涨和避险需求减弱。 3月美国雇主新增就业岗位为10个月来最少，提振金价，因黄金在低 利率环境下对投资者具有吸引力。 1844 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,253.71美元，盘中触及 11月10日以来最高的1,270.46美元，将录得连续第四周周线上升。美国期 金 收升0.3%，报每盎司1,257.30美元。 投资者寻求避险也支撑金价，此前美国对叙利亚的一个空军基地发射 了巡航导弹，导致美国与俄罗斯和伊朗的紧张关系升级。 但盘中稍晚，避险需求消退，美元指数 升至三周高位。 从技术面角度看，金价前日未能突破200日移动均线，但今日盘中涨 穿该
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