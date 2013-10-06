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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 06:51 BJT

****日韩经济指标预测--10月7日-10月14日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
      
  10月7日当周
  
  10月7日(一)   
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值 
    0500     日本同时指标(较前月)                               8月        --      0.9
                领先指标(较前月)                                           --      0.6
    
  10月7日-10月8日                
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值
    2350     日本未经季节调整的经常账(较上年同期)               8月     23.4%    -12.9%
             日本未经季节调整的经常账(亿日圆)                       盈余5,490 盈余5,773
  
  10月8日(二) 
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值  
    0500     日本服务业景气判断指数                             9月        --     51.2
    
  10月9日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值
    0300     韩国L货供额(较上年同期)                            8月        --    +6.8%
    2350     日本银行放贷余额(较上年同期)                       9月        --    +2.0%
    
  10月9日-10月10日
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值
    2350     日本机械订单(较前月)                               8月     +2.0%     持平
                        (较上年同期)                                    +8.7%    +6.5%
   
  10月10日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值
     --      韩国央行指标利率                                  10月        --    2.50%
    2100     韩国出口价格(较上年同期)                           9月        --    -2.2%
             韩国进口价格(较上年同期)                                      --    -5.3%
    2350     日本企业物价指数(较前月)                           9月     +0.2%    +0.3%
                            (较上年同期)                                +2.3%    +2.4%

  10月11日(五)
   暂无重要经济数据公布      
    
  10月14日当周
    
  10月14日(一)
   暂无重要经济数据公布(完)
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