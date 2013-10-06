日韩经济指标预测--10月7日-10月14日****

纽约期市：ICE可可期货下跌，因技术因素和供应充足
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 10月7日当周 10月7日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 8月 -- 0.9 领先指标(较前月) -- 0.6 10月7日-10月8日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 8月 23.4% -12.9% 日本未经季节调整的经常账(亿日圆) 盈余5,490 盈余5,773 10月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 51.2 10月9日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 8月 -- +6.8% 2350 日本银行放贷余额(较上年同期) 9月 -- +2.0% 10月9日-10月10日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本机械订单(较前月) 8月 +2.0% 持平 (较上年同期) +8.7% +6.5% 10月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国央行指标利率 10月 -- 2.50% 2100 韩国出口价格(较上年同期) 9月 -- -2.2% 韩国进口价格(较上年同期) -- -5.3% 2350 日本企业物价指数(较前月) 9月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +2.3% +2.4% 10月11日(五) 暂无重要经济数据公布 10月14日当周 10月14日(一) 暂无重要经济数据公布(完)
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
* 避险需求推高金价，因美国对叙利亚空军基地发射导弹 * 如金价收于200日移动均线之上，将进一步上涨-分析师 * 金价连续第四周上涨 路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数 据削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨 幅，因美元上涨和避险需求减弱。 3月美国雇主新增就业岗位为10个月来最少，提振金价，因黄金在低 利率环境下对投资者具有吸引力。 1844 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,253.71美元，盘中触及 11月10日以来最高的1,270.46美元，将录得连续第四周周线上升。美国期 金 收升0.3%，报每盎司1,257.30美元。 投资者寻求避险也支撑金价，此前美国对叙利亚的一个空军基地发射 了巡航导弹，导致美国与俄罗斯和伊朗的紧张关系升级。 但盘中稍晚，避险需求消退，美元指数 升至三周高位。 从技术面角度看，金价前日未能突破200日移动均线，但今日盘中涨 穿该
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