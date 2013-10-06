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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 06:38 BJT

全球外汇市场10月7日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0300 - 新西兰6月去除盈利和亏损的经营性账户(OBEGAL)和政府债务数据

0500 - 日本8月同时和领先指标

0600 - 芬兰财长Jutta Urpilainen和发展部长Heidi Hautala举行记者会

0930 - 欧洲央行执委亚斯穆森在东德储蓄银行学院(East German Savings Bank Academy)活动上讲话

0930 - 欧元区10月Sentix投资者信心指数

1900 - 美国8月消费者信贷

2350 - 日本8月经常帐

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 侯向明)
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