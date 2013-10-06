《独家新闻》俄第二大行VTB同意将Rosbank股份售予法兴银行--消息

路透莫斯科10月6日 - 知情消息人士周日表示，俄罗斯第二大银行VTB 已同意将其持有的Rosbank约10%股权出售给法国兴业银行 ，法兴则将把一些俄罗斯资产售予VTB。Rosbank是法兴银行在俄罗斯的分支机构。

VTB是俄罗斯国家控股的银行，在2010年购入Rosbank股权。该行5月曾表示，这笔入股不是战略投资，并在进行出售这笔资产的谈判。

消息人士称，VTB将把Rosbank股权卖给法兴银行，法兴则会把它持有的一些俄罗斯企业股权、对俄罗斯企业的贷款以及俄罗斯房地产卖给VTB。该消息人士没有披露交易的价值。

分析师称，VTB出售的股权可能价值约3亿美元，法兴是唯一的可能买家。VTB在2010年购得这些股权的价格当时也未披露。

消息人士称，该交易预计将在第四季完成。

法兴银行最初是在2006年入股Rosbank，目前持有其82%的股权。

Rosbank未立即对此置评。VTB和法兴银行拒绝置评。(完)