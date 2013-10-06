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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 07:41 BJT

《汇市简讯》美元/日圆因贝纳讲话表现疲弱，但乐观看法提供支撑

路透10月7日 - 2327GMT

* 美元/日圆早盘出现一些卖盘，受周末美国众议长贝纳讲话打压。但下档受限

* 在97.14-30区间起伏波动，人气谨慎。稍早触及高点97.45

* 对美国预算/债务上限问题前景持乐观看法，97.00之前有日本买单

* 关键支撑在96.90-97.00双底水准，以及下方的200日移动均线切入位96.67

* 关注美国预算/债务上限问题进展，以及股市动向

* 96.50处的大型选择权今日到期(完)

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