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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 07:42 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月7日

路透香港10月7日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较
.(1美元=7.7539港元 )
    
    美国股市周五收涨，道琼工业指数 收高76.10点，或0.51%，至15,072.58点，但主要股
指本周收低，因美国政府部分机构停运进入第四天，且没有迹象显示华府将结束预算僵局。 
        
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       206.800    1.36      10041            16.035       0.09
 中国铝业                       9.140    0.11      22905             2.835       0.88
 中国移动                      54.950   -0.40     184368            85.215       1.45
 中国人寿                      40.140    2.11      42938            20.749       0.73
 中石油                       111.720    0.93      16160             8.663       0.61
 中石化                        80.460    1.13      13713             6.239       0.46
 汇丰控股                      54.760    0.68     140715            84.921       0.68
 中电信                        52.610    0.15       9812             4.079       0.48
 中国联通                      17.070    0.47     211339            13.236      -0.18
 兖州煤业                       9.840    1.03      28867             7.630      -0.26
 华能国际                      41.400    1.69       8876             8.025       0.44
 南方航空                      18.380    0.88       6467             2.850       1.44
 东方航空                      16.240   -0.12       7395             1.259     -49.63
 中芯国际                       3.720    3.33      60164             0.577       3.02
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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