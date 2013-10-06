《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月7日

纽约期市：ICE可可期货下跌，因技术因素和供应充足
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
路透香港10月7日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较 .(1美元=7.7539港元 ) 美国股市周五收涨，道琼工业指数 收高76.10点，或0.51%，至15,072.58点，但主要股 指本周收低，因美国政府部分机构停运进入第四天，且没有迹象显示华府将结束预算僵局。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 206.800 1.36 10041 16.035 0.09 中国铝业 9.140 0.11 22905 2.835 0.88 中国移动 54.950 -0.40 184368 85.215 1.45 中国人寿 40.140 2.11 42938 20.749 0.73 中石油 111.720 0.93 16160 8.663 0.61 中石化 80.460 1.13 13713 6.239 0.46 汇丰控股 54.760 0.68 140715 84.921 0.68 中电信 52.610 0.15 9812 4.079 0.48 中国联通 17.070 0.47 211339 13.236 -0.18 兖州煤业 9.840 1.03 28867 7.630 -0.26 华能国际 41.400 1.69 8876 8.025 0.44 南方航空 18.380 0.88 6467 2.850 1.44 东方航空 16.240 -0.12 7395 1.259 -49.63 中芯国际 3.720 3.33 60164 0.577 3.02 (完) (整理 梁慧仪)
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
* 避险需求推高金价，因美国对叙利亚空军基地发射导弹 * 如金价收于200日移动均线之上，将进一步上涨-分析师 * 金价连续第四周上涨 路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数 据削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨 幅，因美元上涨和避险需求减弱。 3月美国雇主新增就业岗位为10个月来最少，提振金价，因黄金在低 利率环境下对投资者具有吸引力。 1844 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,253.71美元，盘中触及 11月10日以来最高的1,270.46美元，将录得连续第四周周线上升。美国期 金 收升0.3%，报每盎司1,257.30美元。 投资者寻求避险也支撑金价，此前美国对叙利亚的一个空军基地发射 了巡航导弹，导致美国与俄罗斯和伊朗的紧张关系升级。 但盘中稍晚，避险需求消退，美元指数 升至三周高位。 从技术面角度看，金价前日未能突破200日移动均线，但今日盘中涨 穿该
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