《独家新闻》KKR接近达成以10亿美元收购Crosby的交易--消息

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透纽约10月6日 - 两位知情消息人士周日称，私募股权投资公司KKR 快要达成以约10亿美元收购起重设备公司Crosby Group LLC的交易。
消息人士称，收购Crosby的交易已接近敲定，有可能在周一或更早的时候对外宣布。Crosby是英国工程公司Melrose Industries Plc 的子公司。这位消息人士要求匿名，因收购谈判保密。
“就像之前宣布过的那样，出售Crosby的事宜正在进行，我们仍在与几个有兴趣的买方谈判，”Melrose发言人表示。
代表KKR公司方的人士未立即回复记者的评论要求。
知情消息人士上周称，Crosby也吸引了其它私募股权投资公司出价收购，包括美国华平投资集团、CCMP Capital LP，以及包括Columbus McKinnon Corp在内的工业产品制造商。
收购Crosby将成为KKR今年进行的第二笔大规模工业交易。KKR曾在3月同意以39亿美元收购泵和压缩机制造商Gardner Denver Inc，交易在7月完成。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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