金砖国家：10月4日股汇市收盘纵览

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透10月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月4日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高2.67点或0.27%，报1,007.92点。
中国股市：休市
香港股市：恒指收低，澳门赌场类股遇获利卖盘且中资电信股下挫
中国汇市：休市
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拉美股市：反弹上涨，先前周内多呈下跌，因美国预算僵局和政府关门抑制了投资人对较高风险资产的需求。巴西股市指标Bovespa指数 升0.68%，报52,848.97点，周线仍下跌近1.7%，为8月底以来最大单周跌幅。
拉美汇市：拉美货币微升，聚焦美国政府预算危机发展
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南非股市：在清淡交投中呈横向整理，本周走势迟滞，在美国政府关门引起的不确定性下，投资人不愿大规模押注。Top-40绩优股指数 小跌0.22%，报39,285.17点。综合指数 跌0.18%，报43,925.68点。
南非汇市：兰特兑美元陷于窄幅区间，美国预算僵局延续
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印度股市：收平，此前公布的汇丰调查显示，印度服务业活动呈现逾四年来最快萎缩速度，终止本周触及近两周高点的涨势。指标BSE指数 升0.07%，或13.88点，报19,915.95点，为连续第三日上涨，且周线上扬0.95%。NSE指数 跌0.04%，或2.40点，报5,907.30点，周线上涨1.3%。
印度汇市：印度卢比升至近两个月高点，且周线收高1.8%，美国政治僵局令美元兑全球货币受压。卢比兑美元 收报61.43/44卢比，周四收报61.735/745，为连续第三日上扬，且为五周来第四次周线收高，盘中曾触及61.25，为8月13日以来最高。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收高，报1,443.150点。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.94%至797.50点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.12%，报32.18150卢布；卢布兑欧元 升0.35%，报43.62500卢布。(完) (整理 王冠中; 审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。