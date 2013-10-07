金砖国家：10月4日股汇市收盘纵览

路透10月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月4日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高2.67点或0.27%，报1,007.92点。

中国股市：休市

香港股市：恒指收低，澳门赌场类股遇获利卖盘且中资电信股下挫

中国汇市：休市

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拉美股市：反弹上涨，先前周内多呈下跌，因美国预算僵局和政府关门抑制了投资人对较高风险资产的需求。巴西股市指标Bovespa指数 升0.68%，报52,848.97点，周线仍下跌近1.7%，为8月底以来最大单周跌幅。

拉美汇市：拉美货币微升，聚焦美国政府预算危机发展

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南非股市：在清淡交投中呈横向整理，本周走势迟滞，在美国政府关门引起的不确定性下，投资人不愿大规模押注。Top-40绩优股指数 小跌0.22%，报39,285.17点。综合指数 跌0.18%，报43,925.68点。

南非汇市：兰特兑美元陷于窄幅区间，美国预算僵局延续

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印度股市：收平，此前公布的汇丰调查显示，印度服务业活动呈现逾四年来最快萎缩速度，终止本周触及近两周高点的涨势。指标BSE指数 升0.07%，或13.88点，报19,915.95点，为连续第三日上涨，且周线上扬0.95%。NSE指数 跌0.04%，或2.40点，报5,907.30点，周线上涨1.3%。

印度汇市：印度卢比升至近两个月高点，且周线收高1.8%，美国政治僵局令美元兑全球货币受压。卢比兑美元 收报61.43/44卢比，周四收报61.735/745，为连续第三日上扬，且为五周来第四次周线收高，盘中曾触及61.25，为8月13日以来最高。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收高，报1,443.150点。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.94%至797.50点。