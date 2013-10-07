主要国家经济指标预测--10月8日****

路透10月8日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 10月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲NAB企业现况指数 9月 -- 负6.0 澳洲NAB企业信心指数 -- 正6 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 9月 -- -3.2% 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) -- -2.0% 0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 51.2 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 9月 3.0% 3.0% (经季节调整) 3.2% 3.2% 0600 德国出口(较前月) 8月 +1.5% -1.1% 进口(较前月) +0.9% +0.5% 贸易收支(亿欧元) 顺差151 顺差145 0645 法国预算收支(亿欧元) 截至8月 -- 赤字808 0645 法国贸易收支(亿欧元) 8月 逆差50 逆差51 进口(亿欧元) -- 416 出口(亿欧元) -- 365 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.3% -0.1% (较上年同期) -0.1% 持平 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 8月 -- +0.8% 0800 意大利公共债务与GDP之比 第二季 -- 7.3% 1000 德国工业订单(较前月) 8月 +1.2% -2.7% 1130 美国NFIB小型企业信心指数 9月 -- 94.0 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月5日当周 -- +0.2% 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 9月 18.5 18.03 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 逆差7 逆差9.3 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月5日当周 -- +3.8% 1400 美国IBD消费者信心指数 10月 -- 46.0 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 -- +0.8% 新西兰电子卡零售销售(较上年同期) -- +6.4% **因美国政府停摆，劳工部称，预计于10月4日公布的月度就业报告将另行发布，日期未定。 10月8-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加18 增加16.9 美国民间就业岗位(万个) 增加18 增加15.2 美国制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加1.4 美国失业率 7.3% 7.3% 美国平均时薪 +0.2% +0.2% 美国每周平均工时 34.5 34.5 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差395 逆差392 1400 美国工厂订单 8月 +0.3% -2.4% 1400 美国耐久财订单 8月修正值 -- +0.1% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -- +0.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 10月7日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0500 日本同时指标(较前月) 8月 -0.1 -- 领先指标(较前月) -1.4 -- 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 6.1 8.0 1230 加拿大建筑许可(较上月) 8月 -21.2% -7.4% 1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加136.3 增加120 2301 英国零售业联盟(BRC)同店销售 9月 +0.7% -- 2301 英国RICS房价差值 9月 54 45 (完)