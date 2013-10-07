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亚洲 | 2013年 10月 8日 星期二 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--10月8日****

路透10月8日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    10月8日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段         预估值         前值
    0030     澳洲NAB企业现况指数                                 9月            --         负6.0
             澳洲NAB企业信心指数                                                --           正6
    0030     澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                         9月            --         -3.2%
             澳洲ANZ网络招聘广告(较前月)                                        --         -2.0%
    0500     日本服务业景气判断指数                              9月            --          51.2
    0545     瑞士失业率(未经季节调整)                            9月           3.0%         3.0%
                       (经季节调整)                                            3.2%         3.2%
    0600     德国出口(较前月)                                    8月          +1.5%        -1.1%
                 进口(较前月)                                                 +0.9%        +0.5%
                 贸易收支(亿欧元)                                           顺差151      顺差145
    0645     法国预算收支(亿欧元)                            截至8月            --       赤字808
    0645     法国贸易收支(亿欧元)                                8月         逆差50       逆差51
                 进口(亿欧元)                                                   --           416
                 出口(亿欧元)                                                   --           365
    0715     瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                     9月          +0.3%        -0.1%
                                    (较上年同期)                              -0.1%         持平
    0715     瑞士零售销售(较上年同期)                            8月            --         +0.8%
    0800     意大利公共债务与GDP之比                          第二季            --          7.3%
    1000     德国工业订单(较前月)                                8月          +1.2%        -2.7%
    1130     美国NFIB小型企业信心指数                            9月            --          94.0
    1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             10月5日当周            --         +0.2%
    1215     加拿大房屋开工年率(万户)                            9月           18.5        18.03
    1230     加拿大贸易收支(亿加元)                              8月          逆差7      逆差9.3
    1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           10月5日当周            --         +3.8%
    1400     美国IBD消费者信心指数                              10月            --          46.0
    2145     新西兰电子卡零售销售(较前月)                        9月            --         +0.8%
             新西兰电子卡零售销售(较上年同期)                                   --         +6.4%
    
    
    **因美国政府停摆，劳工部称，预计于10月4日公布的月度就业报告将另行发布，日期未定。    
    10月8-31日
    GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段         预估值         前值
    1230     美国非农就业岗位(万个)                              9月         增加18     增加16.9
             美国民间就业岗位(万个)                                          增加18     增加15.2
             美国制造业就业岗位(万个)                                       增加0.5      增加1.4
             美国失业率                                                        7.3%         7.3%
             美国平均时薪                                                     +0.2%        +0.2%
             美国每周平均工时                                                  34.5         34.5
    1230     美国国际贸易收支(亿美元)                           8月         逆差395      逆差392
    1400     美国工厂订单                                       8月           +0.3%        -2.4%
    1400     美国耐久财订单                               8月修正值             --         +0.1%
                 扣除运输的耐久财订单                                           --         -0.1%
                 扣除国防的耐久财订单                                           --         +0.5%
                 扣除飞机的非国防资本财订单                                     --         +1.5%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
        
    10月7日(一)
    GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段           现值       预估值
    0500     日本同时指标(较前月)                                8月           -0.1          --
                 领先指标(较前月)                                              -1.4          --
    0830     欧元区Sentix投资者信心指数                         10月            6.1         8.0
    1230     加拿大建筑许可(较上月)                              8月          -21.2%       -7.4%
    1900     美国消费者信贷(亿美元)                              8月       增加136.3     增加120
    2301     英国零售业联盟(BRC)同店销售                         9月           +0.7%          --
    2301     英国RICS房价差值                                    9月              54          45
    (完)
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