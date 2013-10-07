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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 10:26 BJT

《香港重要政经日程》--10月7日-10月15日

==================今日重要政经消息==================

10月7日(周一)

-- 耐世特 上市首日。

-- 香港金管局公布9月香港外汇储备数据。

-- 恒生银行 第三次中期股息，董事委员会会议。

-- 汇丰银行 第三次中期股息，董事委员会会议。

==================近期重要政经消息==================

10月9日(周三)

-- 丰德丽控股 公布年报。

-- 丽新发展 公布年报。

-- 丽新国际 公布年报。

-- 丽丰控股 公布年报。

　 10月10日(周四)

--14:00 东风集团股份 于武汉举行临时股东大会。

-- 远东环球 公布首九个月业绩。

10月11日(周五)

-- 香港金管局公布9月外汇基金境外资产。

-- 中国绿岛科技 上市首日挂牌交易。

-- 毅高国际控股 上市首日挂牌交易。

-- 港深联合 上市首日挂牌交易。

-- 万嘉集团 以介绍方式上市。

-- 巨星国际控 上市首日挂牌交易。

-- 南车时代电气 公布首九个月业绩。

*10月14日（周一）

-- 重阳节翌日公众假期。

*10月15日（周二）

-- 家梦控股 在联交所首日挂牌。

--09:00 中兴通讯 在中国举行股东特别大会。

--10:00 中国远洋 在中国举行股东特别大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
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