《香港重要政经日程》--10月7日-10月15日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
==================今日重要政经消息==================
10月7日(周一)
-- 耐世特 上市首日。
-- 香港金管局公布9月香港外汇储备数据。
-- 恒生银行 第三次中期股息，董事委员会会议。
-- 汇丰银行 第三次中期股息，董事委员会会议。
==================近期重要政经消息==================
10月9日(周三)
-- 丰德丽控股 公布年报。
-- 丽新发展 公布年报。
-- 丽新国际 公布年报。
-- 丽丰控股 公布年报。
10月10日(周四)
--14:00 东风集团股份 于武汉举行临时股东大会。
-- 远东环球 公布首九个月业绩。
10月11日(周五)
-- 香港金管局公布9月外汇基金境外资产。
-- 中国绿岛科技 上市首日挂牌交易。
-- 毅高国际控股 上市首日挂牌交易。
-- 港深联合 上市首日挂牌交易。
-- 万嘉集团 以介绍方式上市。
-- 巨星国际控 上市首日挂牌交易。
-- 南车时代电气 公布首九个月业绩。
*10月14日（周一）
-- 重阳节翌日公众假期。
*10月15日（周二）
-- 家梦控股 在联交所首日挂牌。
--09:00 中兴通讯 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中国远洋 在中国举行股东特别大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。