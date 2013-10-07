企业并购：淡马锡和中石化接洽Repsol，欲收购其Gas Natural持股--FT

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透马德里10月6日 - 金融时报(FT)报道，新加坡主权财富基金淡马锡 和中石化 接洽西班牙石油公司Repsol，有意收购Repsol在Gas Natural 价值47亿欧元(64亿美元)的持股。
Repsol在7月时表示，其考虑出售所持Gas Natural股份，因为其同意将液化天然气业务出售给皇家荷兰/壳牌石油集团 削弱其持股的战略理由。
金融时报援引知情人士的消息报导，还未做出最终决定，Repsol还收到其他几家收购意向。报导称，Repsol不急于出售其持股，意味着最终会有一个吸引人的售价。
Repsol发言人和淡马锡均拒绝就该报道置评。
由银行La Caixa 和Repsol控股的Gas Natural于1992年由几家燃气公司合并而成。
上月，一位接近La Caixa的消息人士表示，趁着Repsol或出售30%持股，该银行也可能将持有的35%股份出售一小部分。
金融时报称，淡马锡和中石化与Repsol的现有关系意味着，La Caixa和西班牙政府把这两家公司看作是Gas Natural的稳定潜在股东。
淡马锡在Repsol持股6.3%，2010年中石化与Repsol斥资178亿美元成立合资公司，开发其巴西石油项目。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。