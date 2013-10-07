航空产业：空客有望拿到日本订单，打入波音重要市场--消息人士

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透巴塞罗那10月7日 - 熟悉情况的两名消息人士表示，空中客车(Airbus,空中巴士)周一似乎接近达成向日本出售价值数以10亿美元计的飞机订单，从而打入美国波音 的一个战略市场。
消息人士称，预计这项交易涉及向日本航空 出售A350飞机。飞机厂商对日本市场争夺激烈，日本两大航空公司未来10年可能需要数十架新的长途客机。
消息人士没有说明空客将向日本出售多少架飞机。
空客表示，将在周一0430GMT召开电话新闻发布会，但没有透露更多细节。目前没有迹象表明发布会是否与飞机订单有关。欧洲宇航防务集团(EADS) 子公司空客的一名发言人拒绝进一步评论。
在东京，日本航空未能立即发表评论。
“似乎日本航空已决定与空客合作，”一名消息人士表示。因为事情敏感，其要求匿名。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。