航空产业：空客有望拿到日本订单，打入波音重要市场--消息人士

路透巴塞罗那10月7日 - 熟悉情况的两名消息人士表示，空中客车(Airbus,空中巴士)周一似乎接近达成向日本出售价值数以10亿美元计的飞机订单，从而打入美国波音 的一个战略市场。

消息人士称，预计这项交易涉及向日本航空 出售A350飞机。飞机厂商对日本市场争夺激烈，日本两大航空公司未来10年可能需要数十架新的长途客机。

消息人士没有说明空客将向日本出售多少架飞机。

空客表示，将在周一0430GMT召开电话新闻发布会，但没有透露更多细节。目前没有迹象表明发布会是否与飞机订单有关。欧洲宇航防务集团(EADS) 子公司空客的一名发言人拒绝进一步评论。

在东京，日本航空未能立即发表评论。

“似乎日本航空已决定与空客合作，”一名消息人士表示。因为事情敏感，其要求匿名。(完)