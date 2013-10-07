韩国数据：9月外资净流入创20个月高位，因股市流入资金创纪录

路透首尔10月6日 - 韩国金融监督管理局(FSS)周日公布的数据显示，9月净流入韩国金融市场的外资攀升至20个月高位，因股市流入资金创纪录，抵销了债市净投资创逾一年来最大流出量的影响。

FSS表示，外资在韩国股市和债市的净投资额增加了5.88兆(万亿)韩元(54.9亿美元)，其中在股市的净投资高达8.33兆韩元，为2001年开始有纪录以来的最大月流入金额。

外资截至周五为连续第27个交易日买超韩股。这样的资金流入推升了韩元 ，韩元兑美元在上个月升值3.3%，为近两年来最大月升幅。

这促使当局不断发出警告，以放缓韩元升势，外界担心韩元升值将削弱韩国出口商的竞争力。

另一方面，外资上个月自韩国债市撤走2.45兆韩元，为2012年8月以来最大流出金额。外资在上个月期间从己到期的债券中拿回了2.55兆韩元。

瑞士投资人持续增持韩元计价债券的仓位，9月在该类资产的投资增加了3,520亿韩元。中国投资者上个月也买进了1,780亿韩元的韩国债券，8月则是撤走了1,300亿韩元。

挪威投资者上个月也买进了480亿韩元的韩债。(完)