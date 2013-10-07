韩国数据：9月外资净流入创20个月高位，因股市流入资金创纪录

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔10月6日 - 韩国金融监督管理局(FSS)周日公布的数据显示，9月净流入韩国金融市场的外资攀升至20个月高位，因股市流入资金创纪录，抵销了债市净投资创逾一年来最大流出量的影响。
FSS表示，外资在韩国股市和债市的净投资额增加了5.88兆(万亿)韩元(54.9亿美元)，其中在股市的净投资高达8.33兆韩元，为2001年开始有纪录以来的最大月流入金额。
外资截至周五为连续第27个交易日买超韩股。这样的资金流入推升了韩元 ，韩元兑美元在上个月升值3.3%，为近两年来最大月升幅。
这促使当局不断发出警告，以放缓韩元升势，外界担心韩元升值将削弱韩国出口商的竞争力。
另一方面，外资上个月自韩国债市撤走2.45兆韩元，为2012年8月以来最大流出金额。外资在上个月期间从己到期的债券中拿回了2.55兆韩元。
瑞士投资人持续增持韩元计价债券的仓位，9月在该类资产的投资增加了3,520亿韩元。中国投资者上个月也买进了1,780亿韩元的韩国债券，8月则是撤走了1,300亿韩元。
挪威投资者上个月也买进了480亿韩元的韩债。(完)
(编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。