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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 08:43 BJT

《全球汇市》美元下跌，因美国预算僵局毫无进展

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3566      1.3557       +0.07       +2.82      1.3194
 美元/日圆                            97.22       97.46       -0.25      +12.08       86.74
 欧元/日圆                           131.89      132.13       -0.18      +15.23      114.46
 美元/瑞郎                           0.9053      0.9071       -0.20       -1.11      0.9155
 英镑/美元                           1.6042      1.6008       +0.21       -1.29      1.6251
 美元/加元                           1.0297      1.0294       +0.03       +3.79      0.9921
 澳元/美元                           0.9448      0.9431       +0.18       -9.09      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8312      0.8314       -0.02       +0.35      0.8283
 澳元/日圆                           91.850      91.910       -0.07       +1.91      90.130
 新西兰元/日圆                       80.800      81.030       -0.28      -42.62     140.820
 英镑/日圆                           155.96      156.01       -0.03      +10.75      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1365      1.1337       +0.25       -9.37      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
         
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 (编译 李爽  审校 徐文焰)
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