全球金市：金价微涨，因美国部分政府机构继续关门

美国众议院议长贝纳周日誓言，如果不“认真讨论”如何解决导致债务上升的那些问题，就不会上调债务上限。但民主党表示，这种不负责任且不计后果的做法会提高美国违约的可能性。

美国一高级监管人士周五表示，国会应限制华尔街在商品市场扮演的颇具争议的角色，修改法律，强化对银行在石油、金属和其他原材料方面投资的监管。

南非矿业发达城市勒斯滕堡的铂金业务因干旱将面临用水限制，影响到在该地运作的全球三家最大铂金生产商。

全球最大的铂金生产商Anglo American Platinum 南非业务遭遇罢工，该公司表示这导致日平均减产3,100盎司。(完)

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