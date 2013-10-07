《香港报摘》--其他报纸重要消息10月7日

* 明报：

--华润集团董事长宋林被指涉贪，六名华润电力 小股东入禀香港高等法院，案件将于明天提堂，届时将决定是否允许小股东代表公司提呈诉讼。小股东一方对判决感到乐观，并已着手准备后续行动。但有法律界人士指出，过往鲜有成功案例，小股东不宜“开心得太早”。

--有份参与澳门博彩 旗下卫星赌场十六浦发展的实德环球 正部署发展中、高档商场，其副主席马浩文指出，在商场落成前，他们正着手提高光顾旗下酒店住客的质素，藉此增加中场的高投注客。

* 星岛日报：

--中银香港 明天将推出全新设计手机钱包，一般智能手机只要将配件从耳机插口插入，即可配合软件使用。中银并同时与Master和Visa两大国际信用卡合作，争夺手机钱包市场。

* 苹果日报：

--应“巴塞尔”要求，金管局收紧对非银行控股公司，作为银行大股东控权人（持股50%或以上）的要求条件。据悉，新例将令日后非银行机构，并购本地银行并申请审批时，合规要求更严更紧。大新银行因最终控股人大新金融 并非受该局监管，修订后将受影响，银行方正与该局商讨安排。

--从事钢铁行业的天工国际 主席朱小坤预计，原材料价格暂不会上涨，下半年毛利率肯定能保持；亦有信心达成盈利双位数的增长目标。

* 东方日报：

--Portwood Capital主席卓百德预期，未来两年本港楼价必定会下跌，然而跌幅不会如1997年般高达60至70%。他又说，尽管楼价已升至高位，但若自住或长线投资，现时买楼或许是不错时机。

--证监会在9月份共发出九个新基金牌照，更有多家是内地知名基金背景在港开业，包括长盛基金、百域资本及泽源资本。同时亦罕有地，有多家“全外籍人士”的基金公司开业，据悉当中不少涉猎对冲基金。

* 文汇报：

--中国城轨科技 宣布，已向联交所申请由创业板转往主板上市，但须待下月举行的股东周年大会批准后方可作实。(完)