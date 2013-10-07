国际油市：美国原油微跌，美国政府仍然关闭令人担忧

美国众议院共和党议员周五坚持立场，在美国政府停摆一事上，继续与总统奥巴马对立，他们抨击奥巴马不愿妥协，不在乎对美国民众造成的影响。共和党与民主党对于调高举债上限措施各不相让。这项措施必须在10月17日之前通过，以避免政府违约。

新奥尔良为阻挡洪水而关闭的大型平底船闸门，周日重新开启，能源公司开始让工人返回墨西哥湾的石油平台，此前官员们解除疏散令，因热带风暴Karen减弱。

新型超现代炼油商和主要贸易商正纷纷改换成更长程的油轮，以及在重要枢纽设置大型转运仓库。(完)

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