台湾货币市场：短率续在低位徘徊，短钱多倾赖央行冲销

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 提期存初利率无甚变化
* 短钱仍多，本地银行依靠央行隔夜冲销
* 关注本周五两年期存单标售
记者 林妙容
路透台北10月7日 - 台湾银行间短率周一无甚变化，续在低位徘徊。近来因台币升值及股市表现不弱，外资汇入的短钱渟泊令货币市场显得宽裕，加以银行实质拆入需求不高，多数本地银行仰赖央行冲销隔夜资金，并静待市场的进一步变化。
银行资金调度人士表示，月初市场相对安静，部分银行采负数操作，但拆出难度仍高。今日虽有1,000亿台币的一年期存单交割，但央行存单到期高达5,000多亿，对消化市场宽松资金帮助有限。
〞其实没什么去化管道，主要还是靠央行收回。〞一位本地银行资金调度人士说。
不过市场交易员也指出，9月提存期底央行对隔夜资金收回的力道加大，最后几日市场几无余钱，但新提存期开始，央行力道有所减弱，短钱增多的银行亦只有自求多福。
他们并指出，市场对上周五标售的一年期存单利率走低感到意外，但认为长期利率趋势走扬的风险仍在，加上两年央存单流动性差，预料本周五(11日)标售的两年期存单仍将有风险溢价，应较上月标售微幅走高。
本地时间12:07时：
**台币兑美元 走升1.22角报29.380。
**台股 微跌0.24%，报8,344.43点；成交量 报648.61亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%。今日区间暂在0.387-0.390%，上日在0.295-0.390%；一周拆款利率暂在0.380-0.430%，上交易日在0.380-0.420%。
**短票利率不变**
短票市场方面，大型票券商交易员表示，周一发票量小增，但对市场交投帮助不大。银行端月初短票买气在，但不急于去化资金，市况平平，以上日成交利率续作为主。
票券商交易员指出，因部分银行对短票利有所坚持，票券商难以调整短票买卖断价格，因此将部分短票前半期改为承作短票附买回(RP)调入资金，其利率可降低至0.60-0.64%；RP到期后再以两周短票卖断较低的成交利率0.64%卖出，挤出较直接卖断短票略佳的利润空间。
〞现在就是能拗一点是一点。〞一名票券商交易员表示。
今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65%，和上日相同。两周期短票见成交于0.64%。
今日央行存单到期金额5,024.7亿台币，存单发行金额待今日稍晚公布。
本周央行存单到期总额高达1兆5,993.35亿台币，其他交易日落点分别为周二1,598亿、周三3,657.6亿、及周五5,713.05亿。周四因本地假期金融市场休市一日。
拆款中心 资料显示，修正后周五超额准备为负88亿台币，至周日累计超额准备为负265亿，加计前期1%的超额准备为551亿台币。
**债券RP利率稳于低位**
债券市场附买回(RP)成交利率仍稳于低位。时序逐渐步入月中，市场资金回复宽松，尤其近日外资持续汇入，短期尚无回头的迹象，市场资金更形宽裕。
一公股银行业交易员表示，公债市场的长券利率虽然走高，但央行仍维持货币市场资金充裕，目前市场对短率并未有走升的预期。
〞RP的天期很短，10天、20天的，还是要看到央行要升息(利率)才会向上。
台币兑美元 连收涨四日，并创近五个月高位后，本地时间11:00，台币兑美元升1.36角报29.366。
另一家证券商交易员则表示，虽然今日有1,000亿台币的364天期存单交割，不过它是每月固定续发。本周五要标售两年期存单，下周交割。不过在目前宽裕的情况下，资金仍处于满水位，不排除客户稍稍退守RP利率，RP利率仍有机会向低位探底。
今日有紧缩因素有1,000亿台币的央行存单交割；下周二有远传 4904.TW 50亿台币、亚昕5亿台币公司债交割。
证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.60%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，区间低位成交较多。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%；一个月内公司债RP利率交投则在0.55-0.61%，大致与上日相似。(完) (集体采写 高洁如; 审校)
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