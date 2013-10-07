《全球重要经济事件一览表》--10月7日-10月14日

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10月7日(一)

德国波茨坦--欧洲央行执委亚斯穆森在东德储蓄银行学院(East German Savings Bank Academy)活动上讲话(0930)。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发展中心主办第13届非洲国际经济论坛。发言嘉宾包括OECD秘书长葛利亚、塞内加尔总统Macky Sall、法国财长莫斯可维西、非洲开发银行总裁Donald Kaberuka、尼日利亚央行总裁Mallam Sanusi Lamido Sanusi和塞内加尔财长Amadou Kane。

赫尔辛基--芬兰财政部长乌尔皮莱宁和发展部部长Heidi Hautala举行记者会(0600)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)讲话。

阿姆斯特丹--荷兰央行发布金融稳定报告。央行总裁克诺特举行记者会。

10月8日(二)

美国约翰斯敦--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在约翰斯敦商会的全国经济前景和货币政策大会上，就经济前景和货币政策讲话(1630)。

美国匹兹堡--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就经济和货币政策发表讲话。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)经济顾问暨研究部主任布兰查德举行关于全球经济前景的新闻发布会。

华盛顿--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在彼得森国际经济研究所发表演讲，主题为“协调瑞士的最低汇率和经常帐盈余”。

柏林--德国财长朔伊布勒和央行总裁魏德曼就欧洲的未来在一次会议上发言(1600)。

里斯本--葡萄牙央行公布秋季经济报告，可能发布最新2013年和2014年经济展望。

卢布尔雅那--斯洛文尼亚央行委员会会议，预计将公布最新的2013年和2014年GDP预测。

10月9日(三)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举办主题为“非常规货币政策及其跨国溢出效应”的研讨会。IMF第一副总裁利普顿、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、日本央行助理总裁门间一夫将在会上发表演讲。

华盛顿--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参与国际货币基金组织(IMF)“非常规货币政策及其跨国溢出效应”研讨会的小组讨论(1400)。

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月货币政策会议记录(1800)。

伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至10月10日)。

美国剑桥--欧洲央行总裁德拉吉在哈佛大学做演讲(2200)。

日内瓦--欧洲央行执委科尔发表演讲(1630)。

日本松江--日本央行副总裁中曾宏将发表讲话。

10月10日(四)

华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至10月11日)。

伦敦--英国央行宣布利率决定。

纽约--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在纽约经济俱乐部讲话。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行“全球经济”研讨会。发言嘉宾包括IMF总裁拉加德、印度央行总裁拉詹、荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆以及中国人民银行副行长易纲。

华盛顿--布雷顿森林委员会举行2013年国际委员会会议，发言者包括瑞典央行总裁英韦斯、日本央行总裁黑田东彦以及美联储理事塔鲁洛。

圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德为第38届圣路易斯联储银行秋季年会致开幕词(1345)。

布鲁塞尔--欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)在里斯本委员会2013年创新峰会上发言。

美国博伊西--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在当地企业和社区领袖午宴上讲话(1830)。

华盛顿--欧洲央行执委亚斯穆森出席贝塔斯曼基金 会(Bertelsmann Foundation)和金融时报举办的活动，将参加主题为“危机结束--欧元展望”的讨论(1900)。

10月11日(五)

都柏林--爱尔兰央行举行“有效的金融监管”会议。发言者包括爱尔兰央行总裁霍诺汉和英国央行金融稳定执行董事Andrew Haldane。

华盛顿--国际金融协会(IIF)会员年度大会(首日)。发言嘉宾包括欧洲央行执委普雷特、经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家暨副秘书长帕多安(Pier Carlo Padoan)、马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)、土耳其副总理Ali Babacan和欧元集团主席迪塞尔布洛姆。

华盛顿--奥地利央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼在IMF会议间隙举行记者会(1130)。

10月12日(六)

华盛顿--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举行专家讨论会，主题为“欧洲正在走出金融危机”。比利时、葡萄牙、西班牙、捷克央行总裁和土耳其央行副总裁将参加讨论。

10月13日(日)

华盛顿--美国财长杰克卢主持2013年美国-印度经济和金融合作会议。美联储主席贝南克，印度财政部长齐丹巴南和印度央行总裁拉詹将参加会议。

华盛顿--爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员霍诺汉(Patrick Honohan)在评级机构DBRS午餐会上讲话(1630)。

10月14日(一)

卢森堡--欧元区和欧盟财长会议(至10月15日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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