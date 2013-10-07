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货币新闻 | 2013年 10月 7日 星期一 16:42 BJT

台湾央行：共发行5,010.2亿台币存单，发行余额减14.5亿

路透台北10月7日 - 台湾央行周一公布，今日共发行5,010.2亿台币存单，含1,000亿364天期存单。相较存单到期5,024.7亿台币，存单发行余额减14.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,844.2

91天期 0.93 114.0

182天期 1.05 52.0

364天期 0.644 1,000.0

央行上日共发行3,516亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,390.9亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为负88亿台币，至周日累计超额准备为负265亿，加计前期1%的超额准备为551亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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