港报社评：开门迎客岂能轻言关门，民生必需品应港人优先--明报10月7日

今年十一黄金周，内地开始实施禁止零团费及廉价团的《旅游法》，初步数字显示内地来港总旅客量不跌反升。近年有港人指内地旅客过多，要求缩减自由行规模；但自由行对经济复苏功不可没，港人应饮水思源。港人民生受影响也是确有其事，政府必须在受影响的民生必需品范畴落实港人优先政策。

今年十一黄金周内地正式实施《旅游法》，旅游业表示，旅行团减少，但自由行却增加，旅客数字仍有上升。访港内地客急升，同时对社会民生的影响也陆续浮现。部分港人抱怨铜锣湾旺角等购物区变成清一色的连锁店，不少人已明言假日根本不想踏足铜锣湾，有人更质疑自由行旅客已经太多。

但内地旅客不应是呼之则来挥之则去的，回归后香港民不聊生。自由行确是当年的救命草，港人要饮水思源。香港如今经济反弹就关门拒客，一旦被内地解读为过桥抽板义，会挑动两地民众的矛盾。

当然，一些内地旅客的不文明行为确实叫人难以忍受，但随着内地不断教化，期诸不文明行为将逐渐减少。香港不应闭门赶客，但旅客处处确对港人生活构成不少影响，中港矛盾也确实已经浮现，政府只能面对。

港人不会无缘无故抗拒旅客，中港矛盾出现，最重要原因是生活必需品供应受到影响，港府需确保各项港人生活必需品供应充足。名表名牌手袋被内地旅客抢购一空，港人不会多言半句，一旦民生必需品被抢购断市，就不是一句“饮水思源”可以化解的。只要在各项受影响的民生必需品范畴落实港人优先政策，港人与旅客自可和平共存。(A04)