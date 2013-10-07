港报社评：对幼园排队潮万勿掉以轻心--星岛日报10月7日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
北区学位紧张的“战线”由小学推前至幼稚园，有家长昨上街游行表达关注，当局应正视即将来临的适龄入学潮。
港人生育率近年略有回升，但真正令学位紧张的，是几年前内地人来港产子的热潮。今次北区幼稚园排队潮若不妥善处理，来年混乱情况非但可能持续，甚至有机会扩散至其他地区或级别。
当局认为，北区学额不足只是假象，但也有估计学额有可能不足，因为现时全港幼园学额约24万个，等如每级8万个左右，以当年本地出生数字计算，不排除存在短缺机会。不过，近年在本地出生的婴儿，不少是非港人所生子女，如果这些父母只是想为子女取得港人身分或生育时的服务，就不一定送孩子来港入学。
北区学额实况暂时难以准确评估，主要是现时还属于报名阶段，当局认为家长大排长龙不代表学位短缺，理由是估计有不少家长重复索表或报读不同幼园。虽然目前幼稚园学额不足仍属疑虑，但当局不宜好整以暇，若家长的焦虑不好好疏导，可能一发不可收拾。
幼童父母对子女报读学校表现紧张，理由之一是学前教育并非政府统筹，确保幼童入读机会，当局仍是责无旁贷。为子女争取保障，有港人父母公开要求享有优先权，有关建议无论从法理或公平原则，相信都难以实行，且很有机会面对法律挑战。
纵然幼园学位足够满足需求，当局仍不可掉以轻心，因为今次事件可视为跨区学童升小风波的延续，反映家长对子女升学学额是否足够存在焦虑，如果当局没有超前准备的意识，类似恐慌还会陆续有来。(A06)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。