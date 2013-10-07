港报社评：“萧习会”突破窠臼，两岸互动增添弹性--信报10月7日

亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议举行前夕，国家主席习近平昨天与台湾与会代表萧万长会面，还加上台湾陆委会成员首度随行参与会议，反映中国增加了对台政策的弹性，加快推进两岸关系发展。 萧万长此行，突破两岸惯以党对党“国共会谈”的窠臼，难怪被视为两岸关系正常发展的突破点。在会晤中，萧万长提出的“三点期许”，触及到当前影响两岸关系发展的关键议题；折射出台湾朝野对当前亚太区域经济加速整合，经济受到潜在“边缘化”的焦虑。

由于世贸多哈回合谈判陷入僵局，区内国家发展参差，加上地缘政治等因素，多个自由贸易协议框架相继形成。如由东盟发起，联同中、日、韩、澳洲、纽西兰和印度的“区域全面经济伙伴关系”（RCEP），如今区内几乎所有国家都参与不同形式的自贸区或经济伙伴协议，若台湾缺乏官方的参与机会，竞争力势将遭受重创。

萧万长希望深化两岸经贸合作，落实两岸经济合作架构协议（ECFA）的成效；期望台湾加入区域经济整合。当然，若台湾在区域经济整合中遭“边缘化”，经济会更依赖大陆市场，但毕竟这非解决两岸问题治本之道的积极因素。

台湾陆委会在“萧习会”之后指出，陆委会主委与大陆国台办主任的接触，是两岸官方互动正常化的良好开端，从美国不断加强亚太战略再平衡的力度，中国对台政策的弹性，并不令人奇怪。在两岸关系相对稳定的状态下，中国要推进两岸良性互动，协助台湾连结到地区经济整合的网络之中，无疑对两岸关系和平发展具深层和积极的意义。(A02)