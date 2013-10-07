港报社评：虽获中央背书，民生要有实绩--经济日报10月7日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
国家主席习近平昨接见特首梁振英，表示港府稳中求变、民生为先的理念获港人认同。惟此恐与港人的感受，存在一定落差。要落实民生为先、政治从缓的意愿，关键是港府能否扭转过去一年规划粗糙、施行疏漏的弊病。
中央一直密切监察本港各方面情况，自然不会不知道，虽然港府在叫停双非孕归来港产子、实施限奶令等获市民支持，但港人对港府过去一年的施政不满甚多，此在港府与特首民望低企充分反映。
中央力撑特首与港府，相信除要令港府有更大能量，面对纷扰的政治与社会局面外，还希望有关政改的争论可以先降温，让港府在民生上先做出成绩，有利于处理特首普选的大难题。
对于梁振英，外界估计他希望藉由最高领导人习近平的背书，至少可以减低本港建制阵营的分裂，摆脱过去一年不但被泛民主派力攻，更被部分建制派掣肘的困局。
先不论民生为先、政治从缓的方针是否对路，港府仍面对一大挑战，就是能否汲取过去一年的施政教训。就以梁振英力攻的民生政策来说，教育可说是市民的关切所在，但即使不再提国教等风波，昨天又出现逾百北区家长抗议双非幼童来港争幼稚园学额。
其他民生相关政策，如订立贫穷线但未备扶贫政策与措施；定下十年建屋大计，却又未具拓展足够土地的计划等，均是未成功为民生解困，反增添市民忧虑，甚至折腾。
个中底因，既是政策制定缺乏全盘视野，亦因执行不力，往往将好事办坏。港府要真正做到民生为先，关键是须做好，才能有望赢取民心。(A12)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。