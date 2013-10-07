港报社评：虽获中央背书，民生要有实绩--经济日报10月7日

国家主席习近平昨接见特首梁振英，表示港府稳中求变、民生为先的理念获港人认同。惟此恐与港人的感受，存在一定落差。要落实民生为先、政治从缓的意愿，关键是港府能否扭转过去一年规划粗糙、施行疏漏的弊病。

中央一直密切监察本港各方面情况，自然不会不知道，虽然港府在叫停双非孕归来港产子、实施限奶令等获市民支持，但港人对港府过去一年的施政不满甚多，此在港府与特首民望低企充分反映。

中央力撑特首与港府，相信除要令港府有更大能量，面对纷扰的政治与社会局面外，还希望有关政改的争论可以先降温，让港府在民生上先做出成绩，有利于处理特首普选的大难题。

对于梁振英，外界估计他希望藉由最高领导人习近平的背书，至少可以减低本港建制阵营的分裂，摆脱过去一年不但被泛民主派力攻，更被部分建制派掣肘的困局。

先不论民生为先、政治从缓的方针是否对路，港府仍面对一大挑战，就是能否汲取过去一年的施政教训。就以梁振英力攻的民生政策来说，教育可说是市民的关切所在，但即使不再提国教等风波，昨天又出现逾百北区家长抗议双非幼童来港争幼稚园学额。

其他民生相关政策，如订立贫穷线但未备扶贫政策与措施；定下十年建屋大计，却又未具拓展足够土地的计划等，均是未成功为民生解困，反增添市民忧虑，甚至折腾。

个中底因，既是政策制定缺乏全盘视野，亦因执行不力，往往将好事办坏。港府要真正做到民生为先，关键是须做好，才能有望赢取民心。(A12)