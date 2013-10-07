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亚洲 | 2013年 10月 8日 星期二 07:59 BJT

台湾货币市场：10月8日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北10月8日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期1,598亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

----------------------------------------------------------

(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期4兆(万亿)3,380.7亿台币 ：

10/09 3,657.60亿台币

10/10 3,996.00亿台币

10/11 1,717.05亿台币

10/12 444.70亿台币

10/14 2,875.65亿台币

10/15 1,293.00亿台币

10/16 516.00亿台币

10/17 75.80亿台币

10/18 95.00亿台币

10/21 7,876.05亿台币

10/22 4,204.30亿台币

10/23 1,653.80亿台币

10/24 3,972.90亿台币

10/25 861.20亿台币

10/28 2,023.30亿台币

10/29 730.00亿台币

10/30 454.70亿台币

10/31 3,349.85亿台币

11/01 3,583.80亿台币

--公债还本付息42亿台币

10/15 89甲4期付息24.5亿台币

10/19 90甲7期付息17.5亿台币

--国库券到期偿还200亿台币

10/22 财102-7期91天期国库券到期，金额200亿台币

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--10/14：发行两年期存单，金额100亿台币，11日标售。

--10/15：发行102/11期五年期公债，金额300亿台币，9日标售。

--10/25：发行102/8期的20年期增额公债，金额300亿台币，22日标售。

--10/29：发行财102-12期91天期国库券，金额250亿台币，28日标售。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

注: * 表更新及新增。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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