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货币新闻 | 2013年 10月 7日 星期一 09:06 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--10月7-14日日

汤森路透10月4日 - 以下为标准普尔500企业中将于10月7日至14日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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10月8日 AMC Q3 2013 美国铝业(Alcoa) 0.06 18 0.03

10月8日 AMC Q3 2013 百胜集团(Yum! Brands) 0.93 24 0.99

10月9日 Q4 2013 Costco Wholesale Corp. 1.46 24 1.39

10月9日 BMO Q3 2013 Fastenal 0.41 12 0.37

10月9日 BMO Q4 2013 Family Dollar 0.84 28 0.75

10月10日 AMC Q4 2013 美光(Micron Technology) 0.24 26 -0.24

10月10日 AMC Q3 2013 Safeway Inc. 0.16 13 0.45

10月11日 BMO Q3 2013 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.) 1.27 27 1.40

10月11日 12:00 Q3 2013 富国银行(Wells Fargo) 0.97 31 0.88

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张涛)
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