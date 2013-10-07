《分析师观点》台湾9月CPI因台风因素高于预期，全年仍温和央行暂无升息空间

路透台北10月7日 - 台湾主计总处周一公布，9月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.83%，高于路透调查的升0.33%，也是今年4月以来最高。今年4月CPI年增1.05%。

9月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌2.69%。

主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

9月 8月

CPI（较上年同期） +0.83 -0.80r

路透调查（较上年同期） +0.33

CPI（较上月，经季节调整） +0.42 +0.02

核心CPI（较上年同期） +0.63 +0.48

WPI（较上年同期） -2.69 -2.89r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。

**市场评论**

--台新投顾分析师 王凯民：

这个数据比预期稍高主要是反应9月的两个台风，蔬菜价格上扬，主要是季节性的因素。去年7-8月间因台风因素的影响CPI也是走高，之后就慢慢下来，今年第四季的CPI应该也是这样，不会太明显的上来，全年来说CPI都应该还算是温和，不用太过忧虑。

-永丰金控总经分析师 石孝綮：

上月CPI高于我们预期，主要因为台风推升物价，导致蔬果类涨幅比较大，展望10月受到油电双涨的影响，民生物资也将随之调涨，CPI将会稍有偏高，预估今年全年CPI暂看在1.1-1.2%，全年CPI表现相当温和，且近期台币升值，进口压力减缓，进而舒缓通膨压力，加以台湾景气虽见复苏，但力道并不强劲，料今年央行不致于升息。

**市场反应**

--台币兑美元 上周五收盘升3分至29.502。

--台股加权股价指数 上周五收小涨0.07%，报8,364.55点。

--指标五年期公债102/11 殖利率上周五弹0.15基点报1.1740%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行9月底决议将官方利率维持在1.875%不变，连续九次维持利率不变。

--主计总处8月间下修2013年全年经济成长率为2.31%，CPI年成长率为1.07%。

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