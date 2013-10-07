《分析师观点》台湾9月CPI因台风因素高于预期，全年仍温和央行暂无升息空间

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北10月7日 - 台湾主计总处周一公布，9月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.83%，高于路透调查的升0.33%，也是今年4月以来最高。今年4月CPI年增1.05%。
9月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌2.69%。
主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
9月 8月
CPI（较上年同期） +0.83 -0.80r
路透调查（较上年同期） +0.33
CPI（较上月，经季节调整） +0.42 +0.02
核心CPI（较上年同期） +0.63 +0.48
WPI（较上年同期） -2.69 -2.89r
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。
**市场评论**
--台新投顾分析师 王凯民：
这个数据比预期稍高主要是反应9月的两个台风，蔬菜价格上扬，主要是季节性的因素。去年7-8月间因台风因素的影响CPI也是走高，之后就慢慢下来，今年第四季的CPI应该也是这样，不会太明显的上来，全年来说CPI都应该还算是温和，不用太过忧虑。
-永丰金控总经分析师 石孝綮：
上月CPI高于我们预期，主要因为台风推升物价，导致蔬果类涨幅比较大，展望10月受到油电双涨的影响，民生物资也将随之调涨，CPI将会稍有偏高，预估今年全年CPI暂看在1.1-1.2%，全年CPI表现相当温和，且近期台币升值，进口压力减缓，进而舒缓通膨压力，加以台湾景气虽见复苏，但力道并不强劲，料今年央行不致于升息。
**市场反应**
--台币兑美元 上周五收盘升3分至29.502。
--台股加权股价指数 上周五收小涨0.07%，报8,364.55点。
--指标五年期公债102/11 殖利率上周五弹0.15基点报1.1740%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行9月底决议将官方利率维持在1.875%不变，连续九次维持利率不变。
--主计总处8月间下修2013年全年经济成长率为2.31%，CPI年成长率为1.07%。
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。