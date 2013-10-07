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货币新闻 | 2013年 10月 7日 星期一 09:27 BJT

航空产业：日本航空与空中客车将在0600GMT召开记者会

路透东京10月7日 - 日本航空 和空中客车(Airbus,空中巴士) 周一在将在东京召开联合记者会。日本航空社长植木义晴和空中客车总裁Fabrice Bregier均将出席。

日本航空未说明计划在记者会上宣布什么内容，不过路透稍早报导称，日本航空接近首次订购空中客车飞机。(完)

(编译 张涛；审校 徐文焰)
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