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货币新闻 | 2013年 10月 7日 星期一 09:39 BJT

芝加哥期市：受供应忧虑影响小麦期货接近三个半月高位，大豆期货升高

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 688.25 1.25 +0.18% 867.35 72

CBOT玉米 442.50 -0.75 -0.17% 756.66 34

CBOT大豆 1299.75 4.75 +0.37% 1573.87 44

CBOT稻米 $14.93 $0.06 +0.40% $15.47 27

美国原油 $103.47 -$0.37 -0.36% $89.43 45

汇率

欧元/美元 $1.357 $0.128

美元/澳元 0.945 -0.111

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 侯向明； 审校 张涛)
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