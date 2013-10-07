港报社评：习近平释放启动两岸政治谈判讯号--文汇报10月7日

中共中央总书记习近平昨日在印尼峇里会见了台湾两岸共同市场基金会荣誉董事长萧万长一行。习近平在“习萧会”的谈话，释放了大陆希望启动两岸政治谈判的讯号。事实上，两岸长期存在的政治分歧问题终归要逐步解决，而早一点解决，有利于缔造两岸更大的双赢。

习近平在会见中指出，增进两岸政治互信，是确保两岸关系和平发展的关键。习近平表示，愿意在“一个中国”框架内就两岸政治问题同台湾方面进行平等协商，作出合情合理安排。

两岸政治谈判与经贸合作交流，应该是并行不悖的两个部分。政治共识的形成，对经贸交流合作只会有推动作用，而不是相反。当然，政治谈判也有一个循序渐进、先易后难的过程。如果两岸双方没有在“九二共识”上取得突破，达成一致，很难想像两岸关系发展会有今天这样来之不易的结果。

就现在两岸关系的进展来看，两岸除要加快经贸合作商谈外，政治基础的巩固和深化尤需加强，而要巩固和深化政治基础，离不开双方政治对话和政治谈判。据台湾“今日新闻网”报道，台湾未来事件交易所7月17日公布“两岸政治谈判”调查结果，对于两岸政治谈判可能涉及的方面，相关支持度都超过半数。

“九二共识”不仅是两岸经济性、事务性商谈的基础，而且为两岸谈判确定了“一个中国”的大框架。台湾方面应积极回应习近平传递愿启动政治谈判的新讯号，在“一个中国”框架内就两岸政治问题进行平等协商，作出合情合理安排。