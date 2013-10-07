港报财经评论：港股投机四个现象--信报10月7日

港股投机四个现象/ 习广思

美国政治僵局仍未能解决，美股近两周虽有调整，但幅度其实相当轻微。两党都以政府瘫痪作为政治筹码，大部分投资者既厌恶这种局面，但过去两年亦已习惯这种政治威胁，没有太多人真的担心会发展至不可收拾的局面，无论债王及股神都乐观地认为，财政预算、债务违约等风险，最后关头都会得到解决。资金流反映投资者继续买股票，欧洲、日股及美股持续录得资金流入，其中以欧股最多。EPFR观察资金流后的观点是，尽管美股升势未疲，但对投资者来说，联储局可能退市，以及政治不明朗，未来的拆借利率始终会上升；虽然复苏不会停止，但步伐在减慢，并同时拖累高通胀及有经常账赤字的新兴国家；因此，日股、欧股在央行持续放水下，政策因素以及经济增长憧憬，都会更吸引投资者。尽管投资者视欧洲股票为黑马，但今年至今，欧洲股市走势其实仍落后美股，资金要追落后的话，仍然有空间。

港股踏入第四季，外围波动，加上指数调整，均令大市增加不明朗。然而，如果美国债务上限争论最终化解，而10月退市机会其实甚低，美股的不明朗因素并不是威胁；相反，中港股市在三中全会召开前随时再见高潮，政策仍有炒作憧憬，直至三中全会后，市场反而会冷静下来观察，毕竟会议内容会开始出现不少预测，如果未有重大惊喜的话，股市或者会在11月回复平静。恒指在9月中高见23,554点后，动力无以为继，经济增长反弹的炒作已结束，最明显的一点是中资指数股的反弹力度减弱，大市近期陷入调整，在23,000点争持考验10天线，大市短期不会大跌，亦未见有再突破的机会。中国内地A股由中秋前开始整固，本周将会复市，有利中资股回升并支持港股大市。

今年中港股市看似是一片淡静，恒指上升2%，国企指数下跌8%，沪深300指数下跌4.5%。但是，几乎所有投资者都明白到，今年中港股市有四个现象，1.脱离宏观因素买新兴行业，2.炒股不炒市，3.港股明显A股化，4.胜过中资股，如果投资者留意一下其他指数，很快会发现这一点。中国创业板持续新高，今年至今升幅是91%，创业板疯狂炒作新兴行业，大部分其实都是概念炒作而已，香港创业板今年升幅是19.5%，继续反映港股A股化的投机风气正不断升温。(B02)

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美汇守稳200天线，美元淡友追沽宜审慎/ 苏子

虽然美国仍因政治僵局而局部关闭，加上美国债务上限死线亦已迫在眉睫，但近日美元的跌势却并不显着。上周美汇指数即使已是连跌五周，更曾一度失守80心理关口及200周SMA支持，可惜低位仅见79.63便已跌不下去，到上周五美国市更强力反弹，完全收复80心理关口及200周SMA支持，结果令周线图及日线图分别呈现锤头及大阳烛利好形态，故技术上看美汇指数有可能在目前市场正忧心美国政治僵局下却来个反高潮，从而结束已连续五周的跌势。美元跌不下去的原因，与市场相信美国政府的局部关闭若不拖延太久，对经济的负面影响并不大，以及上周五债王格罗斯表示，美国国家债务上限的死线危机很快会解决有关。

由此可见，目前市场主体基调根本不想美元真的下跌，因此只要市场有稍为利好美元的消息出现，美元便会伺机向上反扑，从而杀一众追沽美元的后知后觉炒家一个措手不及。以美国堂堂大国，目前所面临的危机应可以很快便解决，未必如一些市场人士所估计般会拖延三数周之久；加上美汇指数上周收市时的走势及形态并不差来看，故本周投资者若继续追沽美元，随时有被挟淡仓的危机。上周美汇指数的200周SMA支持可以迅即失而复得，基本上已可视作利好本周美元走势的重要讯号。本周一旦美元作出反弹，宜留意兑日圆的走势。估计市场可能会炒作日本将于明年4月增加消费税至8%，或令日本经济未来会像1997年般因同样增加消费税而令消费市场大幅萎缩从而导致经济陷入衰退的历史重演，扭转目前已呈现良好的复苏势头。

由于1997年日本加消费税后曾令日圆大跌，美元兑日圆更曾急升逾30%，1998年8月升至147.66水平。因此，小心若市场有心炒作历史会重演，目前美元兑日圆将有可能被大户伺机在美元回复升势下而大幅挟高；一旦顺利突破上半年的103日圆高位，随后将以单边市形式急升。(B14)