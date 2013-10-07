港报财经评论：老牌蓝筹拆售释放价值--经济日报10月5日

老牌蓝筹拆售释放价值/ 林瑞芬

港股始终摆脱不了美股回调的困扰，昨低见22,983，但国指回升相助，最终收23,138，稍回0.33%；大市成交额545亿港元。港股目前尚处明显争持之局，全周跌0.3%，一方面受制美国就两党的谈判未明朗困扰。但另一方面，中国因素又似乎暂可借势顶住。大局而论，只要两党谈判结束，美国上限上调可行明朗化，避过债务违约风险因素，恒指还是有机会一冲23,500阻力。只是短期内太多反覆变数，突破前是像现况窄幅争持，还是节外生枝，如政府停运愈长时间愈不利；或道指逼近支持轨14,900，失守又惹来市场恐慌；或债务真的先短暂违约再化解，均令看淡的投资者有机可乘作深调，难一一预料。还有，国庆假后A股通常升，今周对港股起一定支持作用，下周复市就忌跌，不然失去助力，看淡的投资者都有机可乘。

说回市场，不知两党争持到几时，但经纪基金经理日日要食饭，纵不确定性因素当前，不缺乏活跃个股炒作。半新股辉山乳业 终于浮番上水面，昨最高见2.86港元，最后收2.75港元，较招股价2.67港元。之前建议大家认购的，总算心安，虽则如此，还未满意，输云游 几条街，无法子，当红当捧。仍然认为，辉山乳业中长线有得憧憬，事关所见强国人国庆假期又来港搬奶粉，由此可见，若中国内地两大巨头蒙牛 及伊利于未来肯下定决心维持高品奶源，不用出走海外市场，单做国内市场可愁没路，定价几贵都有人要，谁人愿放假还要做苦力搬奶粉，扫名牌袋好过啦！二来，辉山乳业市值已逾四百亿港元，有做国际指数成分股的条件。以六个月至一年目标望，辉山乳业较招股价涨20%-30%不过分，目标即约3.2港元至3.5港元，不能心急！

和黄 年内有连番放出售资产消息下，不断有券商上调目标价，汇丰及瑞银目标已看至115港元；花旗将目标由92.5港元上调至111港元，预示成熟资产在出售之后，释放真实价值，股价有机会上升。恒地 宣布，斥资30亿港元向主席李兆基及其家族公司收购香港中华煤气 、香港小轮 、美丽华酒店 及恒基发展 部分股权。花旗认为亚太区综合性企业，趁现况资产有价，出售成熟资产或进行资产交易将为本季趋势。不单止和黄有资产卖，新世界发展 及九仓 都可能有资产卖。(B03)

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结算资费若调整，中移动是大输家/ 余少文

大市继续缩成交，加上保历加通道收窄，国企指数处于待变。至于中国内地移动电话政策也酝酿变化，有报道指三大运营商结算资费会调整，中国移动 会成为大输家。国企指数昨日先低后高，全日微升2点，收报10,517点，连续三日上升，成交额降至79亿港元，是两个月来最低成交，不足50%主板H股可以随大市回升，但总算结束早前十连阴局面；而红筹指数升19点或0.4%，收报4,499点，成交额增加至74亿港元，主要是中移动、中国联通 和中信泰富 成交急增所造成。由于国指技术指标之一的保历加收窄，反映国指处于待变局面，实际上国指过去一个月主要在10,300点至10,800点区间上落，故10天、20天、50天和250天平均线亦在这区域汇聚。由于待变结果可以大升也可大跌，股民入市要小心一点，也可待指数向上突破10,800点才出手未迟。

至于跟大市都是变幻不定是电讯政策，除了4G牌照仍未启动外，中国内地有媒体表示工信部酿成新政策，允许中移动进入固定宽带网络市场，但同时下调联通和中国电信 向中移动支付的移动网间结算标准。有关报道指新政策会令中移动盈利下跌10%，联通和中电信则可多赚50%，故中移动和联通成交量急增，但股价前者跌后者升。报道解释，按现行结算方式，中移动用户跟联通和中电信用户之间拨打电话时，都按照主叫方向被叫方付费的方式进行网间结算，费率统一为每分钟6分人民币，但新计划是联通和中电信维持收取资费标准，该两家运营商向中移动支付的资费则会大幅降至3分人民币，中移动将会减少每年超过120亿港元收入，差不多是中移动去年盈利的10%，相反联通和中电信去年盈利分别为71亿和149亿港元。

按去年网间支付数额来看，中移动支付251亿港元，联通和中电信分别支付187亿和141亿港元，假设联通和中电信减少三分一网间支出，联通税前盈利差不多可以多出超过60亿港元，而中电信也可增加40多亿港元盈利。当然，新计划是希望改变中移动盈利远超对手的情况，报道言之凿凿指事在必行，最多只会微调而已。(B04)