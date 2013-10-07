表格：台湾9月出口较去年同期衰退7.0%，逊于预期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北10月7日 - 台湾财政部周一公布，9月出口金额较上年同期衰退7.0%，逊于市场预估的升0.45%。财政部指出，9月出口衰退以矿产品、光学器材及机械减少较多，仅电子产品、资讯与通信产品小幅增加。
财政部指出，欧洲市场逐渐回稳，加以迈入欧美年底采购旺季，可望挹注第四季出口动能，惟美国财政僵局及新兴国家经济成长降温，恐约制部分成长力道。
进口则较上年同期衰退0.7%，贸易顺差为23.5亿美元。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
9月年变动率(%) 8月年变动率(%)
整体出口金额 -7.0 +3.6
--中国(含香港) -8.4 +2.9
--美国 -8.5 +0.9
--欧洲 +4.5 +4.0
--日本 -10.9 -0.1
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
2013年
9月 -7.0 -0.7 +23.5
8月 +3.6 -1.2 +45.9
7月 +1.6 -7.6 +32.1
6月 +8.6 +6.8 +32.5
5月 +0.9 -8.0 +44.6
4月 -1.9 -8.2 +22.7
3月 +3.3 +0.2 +32.0
2月 -15.8 -8.5 +9.2
1月 +21.8 +22.3 +4.7
2012年
12月 +9.0 +1.6 +41.3
11月 +0.9 +0.1 +34.0
10月 -1.9 -1.8 +32.6
9月 +10.4 +1.3 +40.8
8月 -4.2 -7.6 +33.1
7月 -11.6 -3.2 +9.0
6月 -3.2 -8.4 +25.8
5月 -6.3 -10.5 +22.6
4月 -6.4 +2.1 +6.9
3月 -3.2 -5.8 +23.6
2月 +10.3 +1.3 +28.3
1月 -16.8 -11.9 +4.2
注：r为修正值。(完)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
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