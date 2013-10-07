路透调查：台湾9月出口料较上年同期成长0.45%，为连续第五个月增长

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 9月出口料成长0.45%，进口料持平
* 贸易顺差料为43.2亿美元
* 贸易数据将在10月7日周一0800GMT公布
路透台北10月3日 - 路透就10位分析师进行的调查预估中值显示，台湾9月出口料连续第五个月扩张，预期较上年同期成长0.45%。
台湾8月出口较上年同期成长3.5%。台湾最大的两个出口市场为中国和美国。
下表为调查预估细目：
进口 出口 贸易收支
(%) (%) (10亿美元)
澳盛银行(悉尼) 1.5 0.6 3.9
永丰银行 0 -1.8 3.5
中国信托 1.6 2.2 4.32
星展银行 -2.2 -1.7 4.136
日盛 1.6
凯基证券 0 1 4.34
元富证券 -2.6 0.3 4.7
穆迪 0.9 1.1 4.2
台新证券 -2.4 -1 4.37
元大 -3.96 -0.99 4.723
(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。