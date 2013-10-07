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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 09:44 BJT

路透调查：台湾9月出口料较上年同期成长0.45%，为连续第五个月增长

* 9月出口料成长0.45%，进口料持平

* 贸易顺差料为43.2亿美元

* 贸易数据将在10月7日周一0800GMT公布

路透台北10月3日 - 路透就10位分析师进行的调查预估中值显示，台湾9月出口料连续第五个月扩张，预期较上年同期成长0.45%。

台湾8月出口较上年同期成长3.5%。台湾最大的两个出口市场为中国和美国。

下表为调查预估细目：

进口 出口 贸易收支

(%) (%) (10亿美元)

澳盛银行(悉尼) 1.5 0.6 3.9

永丰银行 0 -1.8 3.5

中国信托 1.6 2.2 4.32

星展银行 -2.2 -1.7 4.136

日盛 1.6

凯基证券 0 1 4.34

元富证券 -2.6 0.3 4.7

穆迪 0.9 1.1 4.2

台新证券 -2.4 -1 4.37

元大 -3.96 -0.99 4.723

(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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