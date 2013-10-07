《分析师观点2》台湾9月出口衰退幅度出乎预期，第四季难乐观

路透台北10月7日 - 台湾财政部周一公布，9月出口金额较上年同期衰退7.0%，逊于市场预估的升0.45%。财政部指出，9月出口衰退以矿产品、光学器材及机械减少较多，仅电子产品、资讯与通信产品小幅增加。

财政部指出，欧洲市场逐渐回稳，加以迈入欧美年底采购旺季，可望挹注第四季出口动能，惟美国财政僵局及新兴国家经济成长降温，恐约制部分成长力道。

进口则较上年同期衰退0.7%，贸易顺差为23.5亿美元。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

9月年变动率(%) 8月年变动率(%)

整体出口金额 -7.0 +3.6

--中国(含香港) -8.4 +2.9

--美国 -8.5 +0.9

--欧洲 +4.5 +4.0

--日本 -10.9 -0.1

**市场评论**

--永丰银行经济分析师 陈鸿书：

这个出口数字不太好，事实上在8月的工业生产已有迹象，看起来整个经济复苏的力道还是薄弱。

中国的PMI数字一直都是在50以上一点点，对台湾许多经中国再出口的厂商来说，出口动能仍然不强。虽然9月、10月一向是出口的旺季，我认为季节性的复苏是可以期待，但中期来说，景气循环的复苏偏向中性，还要再观察。

--元富投顾分析师 许芷雁：

这个衰退有点出乎意料，我们本来是估在正负之间。但矿产品对东协出口的衰退应该是属于短暂的，不会持续太久，因为我们对新加坡和东协持续有一些汽柴油的输出，这个趋势短期不会改变。不过机械因日圆贬值而造成的出口衰退，以及面板因中国需求减弱而减少出口，在第四季看来还是会持续疲弱，只能看看第四季的资通信产品能不能成长的快一点，抵销这个负面因素。

不过近来台湾接单跟出口都不理想，整体而言仍看不到景气好转的现象。

--凯基投顾总经分析师 蔡耀德：

9月台湾出口表现明显不如预期，主要来自汽柴油等矿产品 、面板及机械等三大产品出口明显不如去年同期的影响。虽说10月份向来为电子业出口高峰，但整体而言，台湾第四季及明年第一季出口表现复苏力道仍缓慢，主要因为美国市场受到政府停摆及举债上限纷扰影响第四季经济复苏，中国经济第四季表现也恐不如上季，因此预估台湾第四季出口的传统旺季恐旺季不旺。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收跌3.4分，报29.536。

--台股加权股价指数 收盘跌0.37%至8,333.66点。

**相关连结**

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**相关背景**

--主计总处8月预估2013年国内生产总值(GDP)成长率2.31%，较先前的2.40%略微下调，并预估今年出口成长2.3%，进口则成长1.85%，今年CPI则估为1.07%。