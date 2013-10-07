金属期市：期铜守在窄幅区间内，因美国财政僵局无进展

美国政府部分关门周六进入第五天，且未有结束迹象，而另一轮有关债务上限的争论开始升温。

在去年12月掌舵诺里尔斯克镍业 后，俄罗斯亿万富翁Vladimir Potanin暗示他可能会任职大约两年的时间。

行业消息人士说，中国2014年料进口更多的精炼铜，因中国计划建设更多的电网、铁路和低成本住房，而中国国内产量可能被挤压。(完)

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