中国住房信息全国联网工程举步维艰

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月3日 - 中国住房信息全国联网计划因面临地方政府阻力而止步不前，凸显中央政府推进改革以打击腐败所面临的困难。

行业专家指出，全国住房信息系统对政府控制房地产市场的泡沫有重要作用，也可以迫使地方官员老实交代用非法所得购买的房产。

中国国家主席习近平3月上任以来，强调腐败会亡党亡国，有关部门对数名高官进行了调查或拘捕。

但是，正如住房信息联网面临的困难所示，自上而下的反腐计划会受到地方利益集团的阻挠。

中国房地产学会副会长陈国强指出，对全国住房信息系统存在各种各样的担忧，特别是一些对进程有影响力的官员，他们会故意拖延进程。

用户可以通过该系统看到一个人拥有多少房产，以及每套房产的细节。该工程于2010年开始推行。

该系统还能显示房主购买的额外房产，这将有助于中央政府对城市房地产投机进行控制。

尽管有关部门已经用某些形式收集了大部分信息，地方官员对容易搜索的房产数据库计划犹豫不决。

行业专家称，首批40个大城市要求住建部同意对于它们披露的信息不对外公开，才肯加入。

国务院发展研究中心高级经济学家范建军指出，“中国最终必须让该系统透明，否则大家怎么会相信它呢？”（完）