中国住房信息全国联网工程举步维艰

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月3日 - 中国住房信息全国联网计划因面临地方政府阻力而止步不前，凸显中央政府推进改革以打击腐败所面临的困难。
行业专家指出，全国住房信息系统对政府控制房地产市场的泡沫有重要作用，也可以迫使地方官员老实交代用非法所得购买的房产。
中国国家主席习近平3月上任以来，强调腐败会亡党亡国，有关部门对数名高官进行了调查或拘捕。
但是，正如住房信息联网面临的困难所示，自上而下的反腐计划会受到地方利益集团的阻挠。
中国房地产学会副会长陈国强指出，对全国住房信息系统存在各种各样的担忧，特别是一些对进程有影响力的官员，他们会故意拖延进程。
用户可以通过该系统看到一个人拥有多少房产，以及每套房产的细节。该工程于2010年开始推行。
该系统还能显示房主购买的额外房产，这将有助于中央政府对城市房地产投机进行控制。
尽管有关部门已经用某些形式收集了大部分信息，地方官员对容易搜索的房产数据库计划犹豫不决。
行业专家称，首批40个大城市要求住建部同意对于它们披露的信息不对外公开，才肯加入。
国务院发展研究中心高级经济学家范建军指出，“中国最终必须让该系统透明，否则大家怎么会相信它呢？”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。