中国国产大飞机首飞时间推后一年

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡/北京10月3日 - 中国国产大飞机C919在2020年以前可能无法投入使用，这一延迟让波音 和空客 有时间率先推出升级版单过道飞机。
中国媒体报道称，C919原计划明年首飞，但首飞时间被推迟到2015年，首批交付时间推迟到2017年或2018年左右。
中国商用飞机有限责任公司官员对路透表示，有了新的时间表，但不肯透露细节。该公司及其西方系统供应商的消息人士称，中国商飞仍在认真对付该复杂项目。
航空业高管和中国商飞的竞争对手预计，中国商飞最终将对空客和波音的双寡头垄断构成威胁，C919将在150-200座的单过道飞机领域内竞争，全球机队的64%为这类飞机。
但是首飞时间延后意味着C919面市的时间将比升级换代后的空客A320neo和波音737 Max晚几年。尽管C919可能价格更低，但空客和波音生产的飞机燃料效率高，而且维护成本低，因此运营成本应该更低。
“C919的技术不会像A320和737那么先进，但这也不是中国眼下的目标。中国想学习如何生产可用而且安全的飞机，将来变得更有竞争力。中国正从空客在上世纪70年代针对波音的做法中吸取经验，”一位在中国商飞西方供应商供职的人表示，此人定期和中国商飞高管会面。
中国商飞副总经理罗荣怀指出，C919可能遇到挫折，但空客、波音和庞巴迪 等经验丰富的公司近期推出的新机型首飞时间也都推迟过。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。